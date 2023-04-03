Muhalif medya, Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla basmasını değil, fotoğrafları kimin çektiğini sorguluyor Millet İttifakı adayı Kemal kılıçdaroğlu'nun ayakkabılarıyla seccadeye basarak verdiği pozlardan ziyade, kimin o pozları çektiği mühalif medyada tartışılırken, aynı mekanda bir grubun seccade serili olmadan çektirdiği fotoğraf, "daha hassas olunabilirdi" dedirtti.

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Türkiye, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin atmosferine girdi.

Siyasilerin yurt gezileri takip edilirken, bazı skandal gelişmeler de yaşandı.



Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday adaylarıyla yaptığı görüşmeler ve gezilerden birinde, yere seccadelerin serili olduğu bir mekanda fotoğraf çektirmesi tepkilere neden oldu.

"Haberim yoktu" dedi, bir fotoğrafı daha çıktı

Tepkiler sonrası Kılıçdaroğlu'nun "Haberim yoktu, bilmiyordum, özür dilerim" ifadeleri de tartışılırken, CHP milletvekili aday adayı Ali Acar'ın, Kılıçdaroğlu ile yine aynı seccadeye ayaklarını basarken çektirilen fotoğrafı paylaşması ise "pes" dedirtti.

Ali Acar'ın bu paylaşımına tepki gösteren muhalif gazeteci Özlem Gürses, sosyal medya hesabından tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

Ali Bey ve Azade Ay hanım, bur fotoğrafları kim çekti ve size hangi yöntemle gönderdi? Buna yanıt vermediğiniz sürece bu olayda vebal size kalır.. Kim çektirdi bu fotoğrafları.

Aynı mekanda seccade hassasiyeti

Bunun yanında, sosyal medyada paylaşılan bir karede, aynı mekanda fotoğraf çektirenlerin seccadeye basmadan verdiği poz da dikkat çekti.