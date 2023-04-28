Muharrem İnce gençlere seslendi: Hepiniz 3 kişiyi ikna edeceksiniz Sakarya’ya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce gençlere seslenerek hepsinden 3 kişiyi ikna etmesini istedi.

İHA

Türkiye genelinde seçim çalışmaları devam ediyor...

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları çerçevesinde Sakarya’da vatandaşlarla bir araya geldi.

İnce, Adapazarı ilçesinde yaklaşık 300 metre uzunluğundaki Çark Caddesi’nde partisinin üyeleri ve kalabalık grupla yürüdü.

"Anket şirketlerine sizin bir kapak yapmanız lazım"

Caddenin sonunda otobüsüne binerek gençlere hitap eden İnce, “Sizi, gençleri aşağılıyorlar. 'Gençlerin oy oranı yüksek, ama gençler sandığa gitmez ya da vazgeçer' diyorlar. Bu anket şirketlerine sizin bir kapak yapmanız lazım. Sizi buraya belediye mi getirdi?

Size para verip, ben mi getirdim? Siz sosyal medyada örgütlenip beni karşılamaya geldiniz. Türkiye'de siyasette birliktir bu. Bunu sizlerle birlikte, bu ülkenin gençleriyle birlikte başaracağıma inanıyorum.

"Bugün hepiniz 3 kişiyi ikna edeceksiniz"

Sizden istediğim bir şey var. Bugün hepiniz 3 kişiyi ikna edeceksiniz. Unutmayın, bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir yiğidi, bir yiğit bir memleketi kurtarır” dedi.