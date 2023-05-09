Murat Kurum: Cumhurbaşkanımız, bize Gazi Mustafa Kemal'in emanetidir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin mazisi, bugünü, yarını olduğunu söylerken "Gazi Mustafa Kemal'in emanetidir" dedi.

DHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, bölgesinde seçim çalışmalarına devam ediyor.

Kurum bu kapsamda Ümraniye’de Atakent Mahallesi sakinleriyle kentsel dönüşüm toplantısı yaptı.

Bakan Kurum burada katılımcılara hitap etti.

"Erdoğan bize Gazi Mustafa Kemal’in emanetidir"

Bakan Kurum, “İstanbul Mitinginde sloganımız neydi? Türkiye Sana Emanet. Bu millet 21 yıldır Cumhurbaşkanımıza emanet. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımız; 85 milyon büyük Türkiye ailesine, aziz milletimize, Ümraniyelilere, İstanbullulara emanettir.

Recep Tayyip Erdoğan bizim mazimizdir, bugünümüzdür, yarınımızdır. 5 bin yıllık tarihimizin, bin yıllık Anadolu yürüyüşümüzün emanetidir. Üç kıtada şehirler inşa etmiş, 7 iklimde çiçeklerle konuşup bülbüllerle dertleşmiş büyük bir ecdadın emanetidir.

Sayın cumhurbaşkanımız bize; ‘Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak’ diyen Mehmet Akif’in emanetidir. ‘Bağımsızlık benim karakterimdir’ diyen Gazi Mustafa Kemal’in emanetidir. ‘Yeter, söz milletindir’ diyen şehit Adnan Menderes’in emanetidir. Cumhurbaşkanımız bize; ‘Devlet, millet içindir’ diyen Turgut Özal’ın emanetidir. ‘Her bahar, bir çiçekle başlar’ diyen Erbakan Hocamızın emanetidir. İşte şimdi bakıyorsunuz bir tarafta; Fethin sembolü Ayasofya’yı yeniden açanlar var.

Diğer tarafta Ayasofya Camiimizi, yeniden müze yapmak isteyenler var. Ayasofya’nın minarelerindeki ezan sesleri dinmeyecek. Ayasofya’nın sesi İstanbul’un 7 tepesinde sonsuza dek yankılanacak. Hiç kimse bu ezan sesini dindiremeyecek. Liyakatsizlik kaybedecek, ehliyet kazanacak. Türkiye’nin üstüne oyun kuranlar kaybedecek, eser siyaseti kazanacak” dedi.

"Dünyanın en büyük şehircilik adımını atıyoruz"

Bakan Kurum, “İstanbul’umuz tarih kokan bir şehirdir, bir medeniyet şehridir. Sade bir semtine dahi ömrümüzü feda edeceğimiz bu kutlu şehri ihya etmek için, Atakent Mahallemizi güçlü yarınlara ulaştırmak için bugün hep birlikteyiz. Biz istiyoruz ki, Ümraniye’miz, İstanbul’umuz geleceğe güvenle baksın.

Güçlü ve dirençli yapılara sahip bir İstanbul evlatlarımıza miras kalsın. Bunun için, 2012 yılında ‘Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm’ dedik ve Gaziosmanpaşa’dan ilk kazmayı vurduk. Şimdi de ‘İstanbul’da 1 buçuk milyon konutluk büyük dönüşüm’, ‘yarısı bizden’ diyoruz.

Dünyanın en büyük şehircilik adımını atıyoruz. Şu anda İstanbul’da bu yüzyılın dönüşümüne 611 bin bağımsız bölüm için yapılan toplam başvuru sayısı 125 bine ulaştı. Yani daha şimdiden 2 milyon 500 bin vatandaşımızın hayatı değişmeye başladı” diye konuştu.

"Özel bir kentsel dönüşüm çalışması yürüteceğiz"

Bakan Kurum, “Atakent Mahallesi Ümraniye’mizin göz bebeği bir mahallemizdir. Fakat buradaki yapılar 1970’lerden kalma ömrünü tamamlamış, çok eski binalardır. Bu nedenle yapıların acilen dönüştürülmesi, siz kıymetli Ümraniyeli kardeşlerimizin bir an önce can güvenliğinin sağlanması şarttır. 772 bina ve 6 bin 124 konut ve iş yerinden oluşan 25 bin kardeşimizi ilgilendiren bu mahallemizde çok özel bir kentsel dönüşüm çalışması yürüteceğiz.

Atakent Mahallemiz için de ‘Yarısı Bizden’ diyelim. Kentsel dönüşüme sokacağınız konutların maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayalım. Kentsel dönüşüme evet dediğiniz andan itibaren hem taşınma hem de kira yardımlarından istifade etmenizi sağlayalım. Başlatacağımız bu çalışma İstanbul Finans Merkezi'ne de yakın olan bu mahallemizin değerine değer katacaktır” ifadelerini kullandı.

"Şov değil gerçek"

Bakan Kurum, “İngiliz dergilerinin kapaklarında ‘Hilal’imizi kıranlar’ kaybedecek. ‘Erdoğan gitsin’ diye manşet atan Fransız gazeteleri kaybedecek. Dün “Erdoğan gitsin manşetleri” atan yabancı gazeteler, bugün ne yazmış biliyor musunuz?

‘21 yıllık iktidarın ardından, Erdoğan’ın İstanbul’da 2 milyon insanı bir meydanda toplaması çok ilginç’. Çok ilginçmiş, arkadaş, siz anlamazsınız bu sevdadan, siz bilmezsiniz bu sevgiyi. Bu millet liderine sadıktır, bu millet liderine âşıktır, bu millet ülkesini, liderini, sevdasını yarı yolda bırakmaz.

Şaşırdılar kardeşlerim, şaşırdılar. İki gün önce, cumhurbaşkanımıza hakaret eden gazetelere de bakalım mı? Ne diyorlar? ‘2 milyon kişilik bu miting, dünyadaki en yüksek katılımlı şov olabilir’. Arkadaş bu şov değil, gerçek. Bu Recep Tayyip Erdoğan gerçeği, bunu hazmedeceksiniz” diye konuştu.

Ümraniye Oto Sanayi Sitesi’nde işçilerle bir araya gelen Bakan Kurum ise burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Şu an bulunduğumuz Çakmak Bölgesi Küçük Sanayi Sitemiz, 3 bin dükkânımızın olduğu ve 17 bin kardeşimize rızık kapısı olan bir yerdir. Bu sanayi sitemiz, ilçe merkezinde kalmış, acilen dönüşmesi gereken bir alandır.

Çakmak Bölgesi Küçük Sanayi Sitemizi yenileyeceğiz, Yarısı Bizden Kampanyası’na dâhil edeceğiz, siz dükkânınızı dönüştürün, yarısı devletten diyeceğiz, esnaf kardeşlerimize, sizlere armağan edeceğiz. Burada yapacağımız dönüşümle sizler; daha güvenli, daha temiz bir ortamda çalışma imkânına kavuşacaksınız.

İnşallah bittiğinde burası, bir sanayi sitesinden çok; bir sanayi kompleksi haline gelecek, yeni bir yaşam merkezi olacak. Ben şimdiden yapacağımız yeni sanayi sitemiz, Ümraniye’mize, esnaflarımıza hayırlı, uğurlu olsun diyorum.”