İlker Koç'un moderatörlüğünde Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınının konuğu, akademisyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'ydı.
Ilıcalı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yürütülen video toplantıyla ilgili görüşlerini şu sözlerle ifade etti:
"Kılıçdaroğlu istemeden de istifa edenler olabilir"
Kesinlikle istemesi gerekir. Çünkü saydığını iki isim; MYK'dan iki isim var. Biri Grupbaşkanvekili, diğeri Grupbaşkanı. Diğerlerini zaten değiştirmişti.
Bence istifasını istemeden de istifa edenler olabilir. Siyasette bunları çok görmek mümkün olmuyor. Yunansitan'da kaybeden Çipras, istifasını verdi. Bizde muhalefet bile olsanız, istifa etme cesareti gösteremiyoruz.
"O toplantıyı sızdıran, katılanlardan biridir"
Yine de o isimlerden bazılarının istifa edebileceğini düşünüyorum. Nasıl o toplantıda oturacaksınız ve nasıl bu toplantı sonrası o güven devam edecek? Bence o toplantıyı sızdıran, katılanlardan biridir.