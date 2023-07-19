Mustafa Ilıcalı: Kılıçdaroğlu, toplantıya katılanlardan istifa istemeli Akademisyen Mustafa Ilıcalı, Ekrem İmamoğlu öncülüğünde bazı CHP'lilerin katıldığı video toplantı sonrası, partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, toplantıya katılanlardan istifa etmelerini istemesi gerektiğini söyledi.

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ensonhaber.com

İlker Koç'un moderatörlüğünde Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınının konuğu, akademisyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'ydı.

Ilıcalı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yürütülen video toplantıyla ilgili görüşlerini şu sözlerle ifade etti:

"Kılıçdaroğlu istemeden de istifa edenler olabilir"

Kesinlikle istemesi gerekir. Çünkü saydığını iki isim; MYK'dan iki isim var. Biri Grupbaşkanvekili, diğeri Grupbaşkanı. Diğerlerini zaten değiştirmişti.



Bence istifasını istemeden de istifa edenler olabilir. Siyasette bunları çok görmek mümkün olmuyor. Yunansitan'da kaybeden Çipras, istifasını verdi. Bizde muhalefet bile olsanız, istifa etme cesareti gösteremiyoruz.

"O toplantıyı sızdıran, katılanlardan biridir"