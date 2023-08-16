ensonhaber.com

İlker Koç'un sunduğu Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınının konuğu hukukçu Mustafa Kemal Çiçek'ti.

Çiçek, CHP'de genel başkanlık için nabız yoklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu karşısında şansının olmadığını anladığını belirterek şunları söyledi:

Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığını istedi, netice alamadı. Cumhurbaşkanı yardımcılığını istedi, olmadı. CHP Genel Başkanlığını istiyordu. Netice alamayacağını tevilli olarak ikrar etti. Şimdi İBB başkanlığına mührümü vuracağım, tek başıma kazanacağım diyor. Aday gösterilecek mi? Süreç nerelere gidecek, İYİ Parti-CHP ilişkileri ne olacak bilmiyoruz. Ama genel merkezin yetkili organlarından kimsenin adı zikredilmemişken, kendisi çıktı adayım dedi. Hatta biz bu seçimi yüzde 60'la kazanacağız dediler. Bunu söyleyen isim, 2 ay önce de genel seçimi yüzde 60 ile kazanacağız diyordu. Yine kendileri bir hayal alemi içindeler.