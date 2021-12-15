Numan Kurtulmuş'tan 'Ekomomik OHAL' iddialarına sert tepki

AK Partili Numan Kurtulmuş OHAL iddiaları için,"Saçma sapan iddiadır, böyle bir şey söz konusu olamaz" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı CNN Türk canlı yayınında Dicle Canova'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a 'Ekonomik OHAL' iddiaları soruldu.

"SAÇMA SAPAN BİR İDDİADIR, BÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Kurtulmuş iddialara ''Saçma sapan iddiadır, böyle bir şey söz konusu olamaz'' dedi ve şöyle devam etti:

''Serbest pazarın koşullarından taviz verilmeden devam eder. Ancak bugün de bir operasyondan bahsediliyor, stokçuluğa karşı ortada dolaşanlara karşı da hükümet her türlü tedbiri alır. Kimsenin aklından OHAL geçmesin.''

Kurtulmuş, devamında döviz kurlarından bahsetti.

"ÜRETİCİLERİN DESTEKLERE İHTİYAÇLARI VAR"

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Numan Kurtulmuş,"Geçen hafta yaptığım konuşmada iki cümle çekilerek algı operasyonlarının nasıl yapıldığına ders olarak okutmak lazım. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Bu süreçteki esas gaye nedir tezgahı dağıtmamaktır. Üretimi mutlaka korumamız lazım. Bunun için de dövizin yükselmesi dolayısıyla üreticilerin desteklere ihtiyacı var. Piyasadaki dolarizasyon seviyesini aşağıya indirmek için. Devletin tezgahı dağıtma diye verdiği parayı dövize yatırırsan bu sana devletin parayı niçin verdiğinin karşılığı değildir. Söylediğim şey budur.

"ÇIKARCI DAVRANAN BİR KESİM VAR"

Yoksa 100 dolar, 200 dolar gitmiş vatandaşımız döviz almış, bu değildir. Çıkarcı davranan bir kesim... Bunların takip edilmesi lazım. Bunun üzerinden öyle kötü bir algı operasyonu yapmaya kalktılar ki söylediğim belli,üretimimizi arttırarak devam edeceğiz. İstihdamımıza devam edeceğiz . Bunu istikrarlı sürdürürsek Türkiye'nin bir süre sonra döviz kurları belli noktaya gelecektir. Ne zaman sorusuna bir şey demek mümkün değil. Bu istikamette yöneliş olduğunu görüyoruz, inşallah en kısa sürede.

"BU SORUNU AK PARTİ'DEN BAŞKA KİMSE ÇÖZEMEZ"

Hükümetin bu sorunları çözmek için birinci derecede sorumlu olduğunun farkındayız.İnsanlarımız eleştiriyor, bağırıyor, çağırıyor ama bu sorunları çözecek AK Parti'den, Tayyip Erdoğan'dan başka imkan gözükmüyor diyor. Üretimle ilgili istikametin doğru istikamet olduğunu vatandaşımız da görüyor." ifadelerini kullandı.