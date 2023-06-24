Oktay Vural İYİ Parti'de Eski MHP milletvekili Oktay Vural, Meral Akşener tarafından İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı'nda Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği'ne aday gösterildi

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İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı'nda Meral Akşener, yeniden genel başkan seçildi.

Kendisine yönelik parti içinden eleştirilerde bulunanlara ve bu sebeple partiden ayrılanlara da tepki gösteren Akşener, partisine sürpriz bir ismi daha kattı.

Oktay Vural, İYİ Parti'ye katıldı

HaberGlobal'in haberine göre; Akşener'in listesinde yer alan eski MHP'li Oktay Vural, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği'ne aday gösterildi.

Eski MHP'li Oktay Vural, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği'ne aday gösterildi.

Vural, yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Meral Akşener'in listesinden İYİ Parti'ye katılmış oldu.