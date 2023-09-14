Olaylı CHP Afyonkarahisar kongresinden yeni görüntü: Kaybedeceğini anlayan vekil olay çıkardı CHP Afyonkarahisar kongresinde değişimcilere karşı kongreyi kaybedeceğini anlayan ve olay çıkartan CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, çıkan arbedede bayıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

CHP'de genel seçim mağlubiyetinden sonra başlayan değişim rüzgarı devam ediyor.

Rüzgarın etkisi il kongrelerine de tesir etti.

Büyük kurultaydan önce gerilim, il kongrelerinde kendini hissetiriyor.

Her ilde değişimciler ve genel merkezciler karşı karşıya geliyor.

Son olay Afyonkarahisar'daki kongrede yaşandı.

Kaybedeceğini anlayınca olay çıkardı

CHP Afyonkarahisar eski İl Başkanı Yalçın Görgöz ve ekibi ile CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal ve destekçileri karşı karşıya geldi.

Değişimci gruba karşı kongreyi kaybedeceğini anlayan Köksal, eşi ve destekçileri, kongrede misafir olan Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve İl Başkanı'nın masasına yürüdü.

Hırsızlar dışarı sloganları

Destekçileri ile birlikte olay çıkartan Köksal, "Hırsızlar dışarı" sloganları attı. Salonda sloganlarla gerilim arttı.

Çıkan olayda bayıldı

Çıkan olayda Köksal, baygınlık geçirdi. O anlar kameralara yansırken, olaya ilişkin farklı açılardan yeni görüntüler ortaya çıktı.

CHP kongresinde yaşanan o anlar tepkiye neden oldu.