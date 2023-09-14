CHP'de genel seçim mağlubiyetinden sonra başlayan değişim rüzgarı devam ediyor.
Rüzgarın etkisi il kongrelerine de tesir etti.
Büyük kurultaydan önce gerilim, il kongrelerinde kendini hissetiriyor.
Her ilde değişimciler ve genel merkezciler karşı karşıya geliyor.
Son olay Afyonkarahisar'daki kongrede yaşandı.
Kaybedeceğini anlayınca olay çıkardı
CHP Afyonkarahisar eski İl Başkanı Yalçın Görgöz ve ekibi ile CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal ve destekçileri karşı karşıya geldi.
Değişimci gruba karşı kongreyi kaybedeceğini anlayan Köksal, eşi ve destekçileri, kongrede misafir olan Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve İl Başkanı'nın masasına yürüdü.
Hırsızlar dışarı sloganları
Destekçileri ile birlikte olay çıkartan Köksal, "Hırsızlar dışarı" sloganları attı. Salonda sloganlarla gerilim arttı.
Çıkan olayda bayıldı
Çıkan olayda Köksal, baygınlık geçirdi. O anlar kameralara yansırken, olaya ilişkin farklı açılardan yeni görüntüler ortaya çıktı.
CHP kongresinde yaşanan o anlar tepkiye neden oldu.