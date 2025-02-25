Ömer Çelik’ten CHP’ye: İktidar yolunu kaosta arıyorlar

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde yaptığı açıklamalarda CHP'yi sert sözlerle eleştirdi.

Çelik, CHP’nin geçmişten bugüne siyasi meşruiyetini sandıkta değil, kaos ve vesayet mekanizmaları üzerinden sağlamaya çalıştığını öne sürerek, "Çok iyi bildiğimiz gibi CHP, milletten onay alamadığı her dönemde iki yolu tercih etti. Bunlardan biri, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni siyasetin içine çekerek kaos yaratmak, diğeri ise yargıya müdahale ederek kadrolaşma yoluyla kriz çıkarmak. Oysa biz, bu tartışmaların artık geride kaldığını düşünüyorduk" dedi.

"MUHALEFETİN DEMOKRATİK DÖNÜŞÜMÜNÜ ENGELLİYORLAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de büyük bir demokratik dönüşüme öncülük ettiğini belirten Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız, muhalefetin de bu dönüşüm sürecine katılmasını istiyordu. Ancak bunu bile 'muhalefeti dizayn etmek' olarak lanse ettiler" ifadelerini kullandı.

Çelik, geçmişte vesayetçi politikalarla hareket eden CHP’nin "Yassıada zihniyetini temsil eden bir yapı" olduğunu dile getirerek, demokratik süreçlere saygı göstermeyi yeni yeni öğrenmeye başladıklarını söyledi.

Son olarak, AK Parti’nin açtığı demokratik alan sayesinde CHP’nin geçmişte eğitim hakkını engellediği başörtülü kadınları artık kendi partisine kabul etmek zorunda kaldığını ifade eden Çelik, "İşte bu gerçek bir dönüşümdür" dedi.

Ömer Çelik, açıklamalarına devam ederken CHP’nin içindeki yönetimsel ve siyasal sorunları eleştirerek, "Önceki genel başkanları 'helalleşme' diyordu, şimdi ise 'normalleşme' diyorlar. Bu, siyaseti kayıt dışı ve belirsiz bir hale getirme çabasıdır" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Çelik, CHP’nin "ciddiyetsiz" ve "kapasitesiz" bir siyaset üretme anlayışına sahip olduğunu belirterek, "Bununla birlikte, CHP'nin bir yönetim sorunu olduğu apaçık ortada" dedi.

"CHP, TSK KOMUTANLARINI HEDEF ALIYOR"

Çelik, CHP Genel Başkanı'nın, Türkiye'nin dış düşmanları tarafından TSK'nın komutanlarına yönelik yapılan saldırılara benzer bir şekilde, "komutanlarımızı isim vererek hedef almasının kabul edilemez" olduğunu ifade etti. "Geçmişte, bazı ülkeler, TSK'nın komutanlarına karşı kara propaganda yaparak operasyonları engellemeye çalıştılar. Bugün ise aynı tutumu CHP lideri sergiliyor" diyerek tepki gösterdi.

Çelik, özellikle Özgür Özel'in bu konuda yürüttüğü tutumun "demokrasi açısından anormal" olduğunu belirtti ve "Bir siyasi parti liderine, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesiyle ilgili yorum yapmaması gerektiğini anlatmak bile üzücü" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, sözlerine şu şekilde devam etti:

Devlet kurumlarını haksız yere, dayanağı olmayan şekilde hedef alan herkesin karşısında biz varız. Siyasi eleştirilerini yapmaya devam etmek isteyenlere kapımız açık, fakat bunu yaparken biz de gereken yanıtı veririz. Türkiye'ye düşmanlık besleyen devletlerin siyasetçileri, TSK'nın komuta kademesini hedef almayı alışkanlık haline getirdiler ve biz her defasında cevabını verdik. Özgür Özel, kendisini bu siyasetçilerle aynı safta görmek istiyorsa, bu onun tercihi. Ancak biz onun ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyoruz ve buna asla izin vermeyeceğiz. Akdeniz ve Ege'deki başarılı operasyonları ve disiplini ile takdir edilen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başarılar diliyoruz.

"CHP’DE 'ASKIDA TUTULAN SİYASİ AKIL' HÂLÂ INMİYOR"