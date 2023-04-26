Önder Aksakal: Bülent Ecevit bu muhalefete destek vermezdi Muhalefetin HDP ve PKK ile iş birliği yaptığını belirten Önder Aksakal, partisinin efsane genel başkanı Bülent Ecevit'in bu haliyle muhalefete destek vermeyeceğini söyledi.

Ensonhaber.com'un YouTube kanalında yayınlanan Gündem Özel programı seçime kısa süre kala önemli konuklar ağırlamaya devam ediyor.

Her gün 18.00'de yayınlanan programın bugünkü konuğu, seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklayan ve AK Parti listelerinden seçime girme kararı alan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal oldu.

Aksakal, gündemin önemli başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken muhalefete yüklendi.

Muhalif kanadın birbirine benzemeyen ve terör bağlantıları ile bir araya geldiğini belirten Aksakal, partisinin efsane genel başkanı Bülent Ecevit'in bu haliyle muhalefete destek vermeyeceğini söyledi.

"Ecevit, muhalefete destek vermezdi"

Aksakal şöyle konuştu: