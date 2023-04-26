Önder Aksakal: Bülent Ecevit bu muhalefete destek vermezdi

Ensonhaber.com'un YouTube kanalında yayınlanan Gündem Özel programı seçime kısa süre kala önemli konuklar ağırlamaya devam ediyor.
Her gün 18.00'de yayınlanan programın bugünkü konuğu, seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklayan ve AK Parti listelerinden seçime girme kararı alan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal oldu.
Aksakal, gündemin önemli başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken muhalefete yüklendi.
Muhalif kanadın birbirine benzemeyen ve terör bağlantıları ile bir araya geldiğini belirten Aksakal, partisinin efsane genel başkanı Bülent Ecevit'in bu haliyle muhalefete destek vermeyeceğini söyledi.
"Ecevit, muhalefete destek vermezdi"
Aksakal şöyle konuştu:
"Geçmişin yanlışlarının bugünün doğrularını yok etmesine müsaade etmeyiz. ABD, FETÖ, HDP, PKK...
Bunları bir araya getirip toplayan, bir kumpasla Deniz Baykal'ın yerine gelmiş Kılıçdaroğlu. Ecevit bu yapının yanında olur muydu? Deniz Gezmiş olur muydu? Olmazlar.
Anti emperyalist bir devrimci, ABD'nin, PKK'nın, FETÖ'nün olduğu bir yerde bu insanlar orada olmazlar. Bunu Deniz Gezmiş'i okuyanlar bilenler bilir."