Orman yangınlarının nedenlerini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bakanlık olarak yangınların her birinin sebeplerini ortaya çıkarmak üzere titiz bir şekilde çalışıyoruz. Şu ana kadar dünkü yangınlardan 5'inin sebebini arkadaşlarımız ortaya çıkardılar. Birisi trafo patlamasından, ikisinin doğal nedenlerden olduğu yine ikisinin de kazaen meydana geldiği değerlendirilmektedir" dedi.

DHA

Geçtiğimiz hafta yaşanan şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen selden etkilenen Karabük'ün Yenice ilçesine gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayadibi köyü ve Şeker kanyonunda incelemelerde bulundu.

Daha sonra Karabük Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Yerlikaya, Karabük Valiliği'nde gazetecilere açıklama yaptı.

Orman yangınlarının sebeplerini açıkladı

Yerlikaya, orman yangınlarıyla ilgili olarak, "Yaşanan küresel iklim değişiklikleri mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ve bunları eklenen beşeri dikkatsizlikler, orman yangınlarına ne yazık ki davetiye çıkartıyor. Bakanlık olarak yangınların her birinin sebeplerini ortaya çıkarmak üzere titiz bir şekilde çalışıyoruz. Şu ana kadar dünkü yangınlardan 5'inin sebebini arkadaşlarımız ortaya çıkardılar. Birisi trafo patlamasından, ikisinin doğal nedenlerden olduğu yine ikisinin de kazaen meydana geldiği değerlendirilmektedir. Tarım ve Orman Bakanımızla beraber Hatay Belen'de çıkan yangının sebebinden bahsetmiştik. Bahçe temizliği maksadıyla sazlık alanının yakılmasıydı. Bu yangına yol açan 2 kişi gözaltına alınmıştı. Birinin tutuklandığını, birinin de adli kontrolle serbest bırakıldığını belirtmek istiyorum. Yine Mersin Gülnar'da köy içerisinde bulunan bir evin bahçesinde ateşle oynayan çocukların sebep olduğu yangın kazaen de olsa maalesef orman yangınına yol açmış bulunmakta" ifadelerini kullandı.

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"Rüzgar yangını daha da vahim bir noktaya taşıdı"

Çanakkale'deki orman yangınına da değinen İçişleri Yerlikaya, "Yine Çanakkale'deki yangının söndürülmesiyle ilgili gelişmeler sabahleyin bizi bir hayli ümitlendirmişti. Rüzgarın bir anda yaklaşık 70 kilometre saate çıkması yangını daha da vahim bir noktaya doğru taşıdı. Tüm kurum ve kuruluşlar seferberlik halinde, o yangını söndürmek noktasında gayret gösteriliyor. Tekirdağ Malkara'da ve Balıkesir Sındırgı'da aktif 2 orman yangını var. Bunlarla da ilgili bakanlığımız ve Tarım Orman Bakanlığımız gerçekten seferberlik halinde o yangınları söndürmek noktasında gayret gösteriyor" dedi.

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Selden zarar görenlere destek ödemesi

Karadeniz'de geçen hafta yaşanan sel felaketiyle ilgili de konuşan Yerlikaya, "Bugün Karabük'teyiz. Çünkü Karabük'te 150 ve 200 kilogram metrekareye düşen yağış alan yerler var. Zarar tespitleri ile ilgili tüm çalışmalar valimizin koordinasyonunda bitirilmiş. Gerek hanelerin yani konutların eşya zararları gerek iş yeri zararları gerekse tarım ve hayvancılıkla ilgili yapılan zarar tespitleri nihayetlendirilmiş. Bunlarla ilgili yakın bir zaman içerisinde vatandaşlarımıza bu zararların ne kadarı noktasında destek olacağımızı bildireceğiz ve kendilerine bununla ilgili destek ödemelerini yapacağız" diye konuştu.