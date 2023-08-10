Osmaniye'de havaya ateş eden maganda, kendisini uyaran polisi öldürdü Trabzon'da görev yapan ve memleketi Osmaniye'de izinde bulunan polis memuru, havaya ateş ettiği için uyardığı komşusu A.K. tarafından vurularak öldürüldü. A.K., evinde av tüfeği ve baltayla yakalanıp, gözaltına alındı.

DHA Trabzon'da görevli 40 yaşındaki polis memuru Hüseyin Uğurlu, iznini geçirmek için memleketi Osmaniye'ye geldi. Uğurlu, ailesinin evindeyken komşu balkondan A.K., havaya tüfekle ateş açtı. Polis memuru Uğurlu, balkona çıkıp A.K.’yi uyardı. Şüpheli ateş etmeye devam edince Uğurlu ile aralarında tartışma çıktı. Omzundan vurdu Büyüyen tartışma sokağa taştı. Sokağa inen Uğurlu’yu A.K. av tüfeğiyle omzundan vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Uğurlu, özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilen Uğurlu, durumu ağır olduğu için ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Helikopterde kalbi durdu Ancak Uğurlu'nun kalbi, helikoptere alındığı sırada durdu. Uğurlu, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen A.K., polis ekipleri tarafından evinde av tüfeği ve balta ile yakalandı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.