Özgür Özel: Beni sırtımdan iten üç grup var Babasının, kendisinin ve kızının arkadaş grupları tarafından, bu yola çıkmak için sırtından itildiğini belirten Özel, babası ve arkadaşlarının "Gözümüz açık mı gitsin, iktidar göremeyecek miyiz?" diyerek sitem ettiklerini söyledi.

ensonhaber.com

CHP'de seçim yenilgisinden sonra başlayan değişim sürecinde Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkanlık için adaylığını açıkladı.

Değişimcilerin adayı olarak yola çıkan Özel, adaylığını açıklar açıklamaz il kongrelerine ve TV programlarına katılıyor.

Özel, bu kapsamda Sözcü'yü ziyaret etti.

Gazetenin yönetim kadrosu ve çalışanlarla sohbet eden Özel, adaylık için yola çıkmasında kendisini cesaretlendiren nedenleri açıkladı.

Babasının, kendisinin ve kızının arkadaş gruplarını üzerinden 3 farklı kuşağı temsil ettiğini söyleyen Özel, şöyle konuştu:

"Gözümüz açık mı gitsin, iktidar göremeyecek miyiz?"

“Beni sırtımdan iten üç grup var. Babamın arkadaş grubu. Kendi arkadaş grubum. Kızımın arkadaş grubu.

Babamınkiler 80 yaşında, ‘Gözümüz açık mı gitsin, iktidar göremeyecek miyiz?' diyorlar.

"Özgür bir şey yapmayacak mısın?"

Benim arkadaş grubum, ‘Özgür bir şey yapmayacak mısın, bu daha ne kadar böyle gidecek, çocuklarımızın geleceğinden endişeliyiz' diyorlar.

Gözden Kaçmasın Özgür Özel: Biz de hacı torunuyuz Haberin Detayları

"Özgür Amca biz de mi yurt dışına gidelim?"

Kızımın arkadaş grubu, ‘Özgür Amca biz de mi yurt dışına gidelim? Bir şey yapın' diyorlar. Benim yürüyüşüm buraya kadar tamamlandı, bundan sonrası benim için değil, bizden başarmamızı bekleyen herkes için.”