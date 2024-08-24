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Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim

Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisine net bir şekilde yöneltilen "Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna yine aynı netlikte "Cumhurbaşkanı adayı değilim" şeklinde cevap verdi.