CHP lideri Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile Anıtkabir'i ziyaret etti.
Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen CHP lideri Özel ve Klingbeil, burada Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.
ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI
Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Özel ve Klingbeil, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.
"GÜNÜMÜZÜN MODERN VE EŞİTLİKÇİ TOPLUMUNU KURAN ATATÜRK'E SAYGIYLA"
Klingbeil, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, deftere şunları yazdı:
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, günümüzün modern ve eşitlikçi toplumunu kuran Mustafa Kemal Atatürk'e saygıyla. Türk ve Alman halklarını yıllardır bağlayan kardeşlik duygularına büyük teşekkürlerimle.
CHP lideri Özel ve Klingbeil, törenin ardından CHP'nin ikinci Genel Başkanı İsmet İnönü’nün anıt mezarına da çiçek bıraktı.
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