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Özgür Özel ile SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil'den Anıtkabir'e ziyaret

Özgür Özel ile SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil'den Anıtkabir'e ziyaret Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile Anıtkabir'i ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çektirdi..