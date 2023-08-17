Özgür Özel'e soruldu: Ekrem İmamoğlu'nun emanetçisi misin? Değişim kavgasında en önde yürüyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da ikinci kez aday olacağını duyurmasının ardınsan gözlerin çevrildiği Özgür Özel, 'emanetçi' sorularına cevap verdi. Özel, "İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var" dedi.

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Mayısta seçim yenilgisiyle başlayan CHP içindeki değişim kavgasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aradan çekildi.

Değişimcilerin lideri konumundaki İmamoğlu'nun genel başkanlık yarışından çekilmesi dikkatleri CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e yöneltti.

Daha önce görev verilirse tereddüt etmeyeceğini söyleyen ve kulislerde İmamoğlu'nun 2028'deki seçimlerde aday gösterilmesi planı kapsamında değişimciler tarafından genel başkanlığa aday gösterileceği kulislerde konuşulan Özel, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İmamoğlu'nun emanetçisi misin?"

İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Özgür Özel'e "İmamoğlu'nun emanetçi adayı mısınız?" sorusu yöneltildi.

Özel, şu cevabı verdi:

"İmamoğlu ile aramızda 'Şu güne kadar ben durayım, bu günden sonra sen dur' gibi en ufak bir konuşma yok. Bunu reddederim. Ancak İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var. CHP'de göreve gelirsem İmamoğlu ile uyumlu şekilde çalışacağımı biliyorum.



CHP'nin genel başkanlığı Atatürk'ten emanet alınan bir şeydir. İmamoğlu'nun İstanbul'u kazanması, sonra Türkiye'yi kazanacağı süreçte onunla uyum içinde olunması başka bir şey. Bu görev bir süreliğine tutup sonra devretmek başka…



Emanet Atatürk'e ait. Şu anda Kemal Bey'de. Bir gün bize nasip olursa sorumluluğunu Atatürk'e karşı hissederiz."

"Bizim beraberliğimizi Erdoğan-Gül ilişkisine benzetmeyin"

İmamoğlu ile birlikteliğinin Erdoğan-Gül ilişkisine benzeyip benzemediği sorusuna ise Özel, "İmamoğlu ile birlikte mi hareket ediyorsunuz? Erdoğan ve Gül birlikteliğine benzeyen bir ilişki mi aranızdaki?

Böyle benzetmelerden tüylerim diken diken oluyor. Her şeyi bırakıp kaçasım geliyor. Benim benzetilmeyi en son isteyeceğim iki isim bu ikisi.

Ama İmamoğlu ile benzer kaygılar ve umutlarımız var. Sadece Ekrem Bey ile değil, beş CHP'linin dördüyle benzer duygulardayız.

CHP'de değişim ve dönüşüm olacaksa ayrılarak değil, birleşerek olacak. Değişimi cephelere bölecek değiliz. Hatta değişime itiraz edenleri bile kapsayacak bir değişim öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.