Pervin Buldan'dan 'Millet İttifakı'yla pazarlık yapmadık' açıklaması Antalya'da konuşan HDP'li Pervin Buldan, “HDP’nin Millet İttifakı ile kapalı kapılar ardından kirli pazarlıklar yaptığını iddia ediyorlar. Buradan açık söylüyoruz. HDP hiç kimseyle, hiçbir zaman, hiçbir yerde kapalı kapılar arkasında kirli pazarlıklar yapmadı, yapmaz" dedi.

DHA

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere sayılı günler kaldı.

Siyasetin gündemi ise her geçen gün daha da ısınıyor..

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan HDP ile olan ilişkilerinden ötürü eleştiri oklarından kurtulabilmiş değil.

Kandil'den ve HDP'den gelen destek açıklamaları, muhalefetin masaya farklı ortaklar dahil ettiğini gösteriyor.

HDP, son yaptığı açıklamasında Kılıçdaroğlu'na verdiği destekte açıkça ilan etti.

Bu gelişmenin ardından ortaya çıkan 'gizli pazarlık' iddialarına Kılıçdaroğlu'ndan sonra HDP'den de yanıt geldi..

"Millet İttifak ile kapalı kapılar ardından pazarlık yapmadık"

Antalya Kepez'de konuşan Pervin Buldan, Millet İttifakı ile bir pazarlık yapmadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Çünkü bu seçimlerde geleceğimizi, kaderimizi belirleyeceğiz. Bu seçimlerde, bu iktidarı göndereceğiz. AK Parti’yi Antalya’da da tabela partisi yapacağız. Şimdi kaybettiklerini, kaybedeceklerini gördüler ve anladılar. Neye başladılar, kirli ve kara propagandaya başladılar. Çünkü kaybedecekler ve bin bir türlü iftira, yalan, kara propagandayı ifade etmeye başladıklarını görüyoruz.



Ne diyorlar; HDP’nin, Millet İttifakı ile kapalı kapılar ardından kirli pazarlıklar yaptığını iddia ediyorlar. Buradan açık söylüyoruz, açık konuşuyoruz; HDP hiç kimseyle, hiçbir zaman, hiçbir yerde kapalı kapılar arkasında kirli pazarlıklar yapmadı, yapmaz. Ne yaptıksa, ne söyledikse açık, şeffaf yaptık, kameralar karşısında söyledik.