Pişkinlik yapan CHP'lilere Volkan Yılmaz'dan tokat gibi cevap CHP'li İBB meclis üyelerinden, izni verilen İETT garaj projesinin neden hayata geçirilmediği sorusuna "Tevfik Göksu yapsın" cevabını alan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 6 ay sonra yapılacak yerel seçimlere gönderme yaparak "6 ay sonra mı?" dedi.

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ensonhaber.com

Yerel seçimler yaklaşırken 4 yıllık büyük başarısızlıklarla dolu dönemin sonuna gelen CHP İBB yönetiminin tavırları da tepki çekmeye başladı.

Son olarak yaşanan sel felaketinde sınıfta kalan CHP İBB'si özellikle toplu ulaşımda İstanbullulara çile dolu 4 yıl yaşattı.

Hemen her gün arızaları ile gündeme gelen İETT otobüslerinin bakımları yanında garaj projeleri de yarım kaldı.

Düzenli olarak gerçekleştirilen İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda İETT garajları konusu gündeme geldi.

Bu kapsamda ilginç bir diyalog yaşandı.

Kürsüde konuşmasını yapan MHP'li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, meclis onayı olmasına rağmen Silivri/Gümüşyaka mevkiinde 3 yıldır yapımı tamamlanmayan İETT garajını gündeme getirdi.

"İETT garajını niye yapmadınız?"

Bu sırada Yılmaz ve CHP Meclis üyeleri arasında sıra dışı bir diyalog yaşandı.

Yılmaz'ın "Burası bir İETT garajına benziyor mu? İETT otobüsleri yol üzerinde bekliyor. Arsa burada, niye yapamadınız arkadaşlar?" sorusuna CHP'lilerden pişkin bir cevap geldi.

"Tevfik Göksu yapsın"

CHP’li meclis üyeleri Yılmaz'a "Tevfik Göksu yapsın o zaman." diyerek karşılık verdi.

Yılmaz'ın CHP'lilere cevabı ise adeta tokat gibi geldi.

"Tevfik Göksu 6 ay sonra mı yapsın"

Uzun süredir İBB adaylığı için ismi kamuoyunda konuşulan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun bu durumuna gönderme yapan Yılmaz, yaklaşık 6 ay sonra yapılacak yerel seçimleri işaret etti.

Yılmaz'ın CHP'lilere "6 ay sonra mı?" şeklinde verdiği cevap şok etkisi yarattı.