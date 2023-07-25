Ravza Kavakcı Kan'a iftira atan CHP'liler tazminata mahkum oldu

AK Parti ve AK Partililere yönelik muhaliflerin iftiraları tek tek çürütülürken bunlara yönelik tazminat davalarından leyhte kararlar da art arda geliyor.
Bu kapsamda AK Parti 25. 26 ve 27 dönem İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı hakkında ortaya atılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yüklü miktarda burs aldığına yönelik iddiaların iftira olduğu mahkeme tarafından tescillendi.
İftira atan CHP'liler tazminata mahkum oldu
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kavakcı'nın avukatı Sezgin Tunç, açılan davalar kapsamında Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın tazminat cezasına mahkum edildiğini açıkladı.
Özgür Özel 15, Veli Ağbaba 18 bin
Tunç Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:
"Müvekkillerimizden 25. 26 ve 27 dönem İstanbul Milletvekili Sn. Ravza KAVAKCI KAN hakkında ortaya atılan burs iddiaları üzerine yürütülen karalama ve iftira faaliyetlerine karşı açtığımız davaların bir kısmı neticelendi.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel’e karşı açtığımız manevi tazminat davası kapsamında, Özel'in müvekkilimize 15.000 TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Karara karşı miktar yönünden istinaf yoluna başvurduk.
Müvekkil Sn. Ravza KAVAKCI KAN'a hakaret ve iftiralarda bulunan CHP Milletvekili Veli Ağbaba'ya karşı açtığımız davada Ağbaba'nın 18.000 TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Karara karşı miktar yönünden istinaf yoluna başvurduk.
Gelecek Partisi Milletvekili Selçuk Özdağ'a karşı açtığımız 3 Kuruşluk manevi tazminat davasında, Özdağ 3 Kuruşluk manevi tazminata mahkum edildi."