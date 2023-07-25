Ravza Kavakcı Kan'a iftira atan CHP'liler tazminata mahkum oldu Ravza Kavakcı Kan'ın avukatı Sezgin Tunç, müvekkili hakkında ortay atılan burs iddia ve iftiralarına karşı CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın tazminat cezasına mahkum edildiğini duyurdu.

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AK Parti ve AK Partililere yönelik muhaliflerin iftiraları tek tek çürütülürken bunlara yönelik tazminat davalarından leyhte kararlar da art arda geliyor.

Bu kapsamda AK Parti 25. 26 ve 27 dönem İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı hakkında ortaya atılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yüklü miktarda burs aldığına yönelik iddiaların iftira olduğu mahkeme tarafından tescillendi.

İftira atan CHP'liler tazminata mahkum oldu

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kavakcı'nın avukatı Sezgin Tunç, açılan davalar kapsamında Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın tazminat cezasına mahkum edildiğini açıkladı.

Özgür Özel 15, Veli Ağbaba 18 bin

Tunç Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı: