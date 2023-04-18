Saadet Partisi binasına Kemal Kılıçdaroğlu posteri asıldı Saadet Partisi Genel Merkezi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı gün söylenen İzmir Marşı'ndan sonra bugün de Kılıçdaroğlu'nun posterinin asılması ile gündeme geldi.

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Gündem seçim...

Tüm partiler kampanyalarını başlattı şehir şehir propaganda yapıyor.

İktidar da muhalefet de yollarda.

Ankara'da da partilerin merkez üssü genel merkezler kampanyaların yön verildiği mekanlar olarak dikkat çekiyor.

Saadet Partisi'nin genel merkez binası ise güne farklı başladı.

Kılıçdaroğlu'nun posteri Saadet binasında dalgalanıyor

Kendilerini Milli Görüş hareketinin temsilcisi olarak gösteren Saadet Partisi yöneticileri binaya Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterini astı.

Sosyal medyaya yansıyan o görüntüler dikkat çekerken 6'lı masanın bileşenlerinden biri olan parti, bu seçim döneminde ikinci kez bu türden sembol bir olayla anılmış oldu.

Gözden Kaçmasın CHP'liler Saadet Partisi Genel Merkezi önünde İzmir Marşı söyledi Haberin Detayları

Aday açıklanırken bina önünde CHP'liler İzmir Marşı söylemişti

Muhalefetin içine düştüğü aday belirsizliği, İyi Parti'nin masayı devirmesi ve tekrar geri dönmesi ile sonuçlanan süreçte adayın açıklandığı yer de Saadet binası olmuştu.

6 Mart'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı bina önünde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu tarafından ilan edilmişti.

Aday açıklamasının hemen öncesinde bina önünde toplanan CHP'li kalabalığın İzmir Marşı söyleyip, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atmaları da sosyal medyada gündem olmuştu.