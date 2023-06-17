Şaban Sevinç: CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen bir vekil daha var Gazeteci Şaban Sevinç, Abdüllatif Şener'den başka, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen bir vekilin daha olduğunu, fakat ismini açıklayamayacağını söyledi.

ensonhaber.com

Tarihi seçim mağlubiyeti CHP'de taşları yerinden oynattı.

Parti içinde değişim sesleri yükselirken 14 Mayıs'ta vekil adayı yapılmayan Abdüllatif Şener'in açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

2018'de CHP Konya Milletvekili olarak TBMM'ye giren Şener, 14 Mayıs'ta Sinan Oğan'a oy verdiğini, ikinci turda da geçersiz oy kullandığını açıkladı.

CHP'de 'ikinci fire' skandalı

Henüz bu açıklamanın etkisi sürerken benzer bir bilgi daha gündeme düştü.

CHP'ye yakınlığı ile tanınan gazeteci Şaban Sevinç, tv100 ekranlarında bir skandalı daha duyurdu.

Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen bir CHP vekili daha var

Sevinç, CHP'de bir milletvekilinin daha Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini duyurdu.

O vekilin ismini açıklayamayacağını belirten Sevinç şöyle konuştu: