Tarihi seçim mağlubiyeti CHP'de taşları yerinden oynattı.
Parti içinde değişim sesleri yükselirken 14 Mayıs'ta vekil adayı yapılmayan Abdüllatif Şener'in açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.
2018'de CHP Konya Milletvekili olarak TBMM'ye giren Şener, 14 Mayıs'ta Sinan Oğan'a oy verdiğini, ikinci turda da geçersiz oy kullandığını açıkladı.
CHP'de 'ikinci fire' skandalı
Henüz bu açıklamanın etkisi sürerken benzer bir bilgi daha gündeme düştü.
CHP'ye yakınlığı ile tanınan gazeteci Şaban Sevinç, tv100 ekranlarında bir skandalı daha duyurdu.
Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen bir CHP vekili daha var
Sevinç, CHP'de bir milletvekilinin daha Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini duyurdu.
O vekilin ismini açıklayamayacağını belirten Sevinç şöyle konuştu:
"Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen başka milletvekili daha var. Onun adını söyleyemem. O benim özel bildiğim bir şey. Hiçbir yorum yapmam. Ama oy vermediğini biliyorum."