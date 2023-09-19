Şadi Yazıcı'dan İmamoğlu'nun ithamlarına yanıt Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki ithamlarına "hayal ürünü" derken, İmamoğlu için de "CHP'nin eskimiş siyasetçisi" dedi.

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ensonhaber.com

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki "hizmet polemiği" devam ediyor.



Bir program sonrası kendisi hakkında asılsız ithamlarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sosyal medya üzerinden bir video ile karşılık verdi.

Yazıcı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şahsıma 'yalan ifadeler' isnat etmiş, her şey kayıt altında"

Sayın Ekrem İmamoğlu’nun şahsıma yönelik açıklamalarını dinledim. Birkaç cümle söyleyip, ardından kendisine tek cümleyle cevap vereceğim. ‘Şu adama bak’ lafı diye aramızda geçen bir gündem hiç olmadı. Şahsıma “yalan ifadeler” isnat etmiş. Söyleyebileceği tek harflik bir yanlış ifadem olmadı. Varsa ispatlayabilir. Her şey kayıt altında. Beni linç etmeye çalıştıkları gün, bir konut projesi bahsinin “B”si bile bahis konusu değil. “Sadece provoke etmeye geldi” diyor. O da öyle değil. o gün, şu provokasyondur diyebileceği 1 saniye gösteremez.

"CHP’nin eskimiş siyasetçisidir"