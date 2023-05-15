2023 Samsun'da seçim sonuçları 2023 genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Samsun'da sonuçlar belli oldu.

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.

Samsun'da kullanılan 919.503 oyun 896.237'si geçerli sayıldı.

AK Parti 3 vekil çıkardı

AK Parti 5, CHP 2, MHP ve İYİ Parti, birer milletvekili çıkardı.

AK Parti: Mehmet Muş, Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu

CHP: Murat Çan, Mehmet Karaman

MHP: İlyas Topsakal

İYİ Parti: Erhan Usta

Samsun da Erdoğan dedi

Cumhurbaşkanı adaylığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 62 ile ilk sırada yer alırken, Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 31.48 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 6.05 oy topladı.