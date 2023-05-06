DHA

AK Parti Bursa 2'nci bölge milletvekili adayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim çalışmaları kapsamında Bursa’daki ziyaretlerini sürdürüyor.

TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde, yarın sona erecek olan Bursa 20’nci Kitap Fuarı'nı ziyaret eden Varank, stant açan firmaların görevlileri ve çocuklarla bir araya geldi.

TÜBİTAK standında çocuklara dergi hediye eden Varank, ziyaretçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Varank, daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mihraplı Parkı'nda düzenlenen Hıdırellez etkinliğine katıldı.

Etkinliğin düzenleneceği parka Togg ile gelen Bakan Varank, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile Hıdırellez ateşini yakıp, ateşin üzerinden atlayarak etkinlikleri başlattı.

Programda konuşma yapan Varank, Bursa'nın medeniyet değerleri, kültürü, tarihi ve gastronomisiyle Türkiye'ye örnek şehirlerden olduğunu söyledi. Bursa'nın marka değerini yükseltmek, şehri daha fazla kalkındırmak için yol yürümeye devam etmek istediklerini belirtti.

Bakan Varank, şu ifadeleri kullandı:

Bunun için de inşallah önümüzdeki dönemde çok daha sıkı bir iş birliğiyle sizlerle beraber olacağız. Sizleri hiç yalnız bırakmayacağız. İnanıyoruz ki Bursalı hemşehrilerimiz de Bursa'ya hizmet ederken bizleri yalnız bırakmayacak. Burada büyük bir coşku var. Hepimiz farklı etnik kimliklerden gelsek de farklı şehirlerden gelsek de bir kısmımız Bursa'nın yerlisi olsa da bizi birleştiren ne var?



Biz aynı ay yıldızlı al bayrağın altında yaşamaktan gurur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. İnşallah bir olursak, beraber olursak, hep birlikte o bayrağa hizmet etmenin sevdasında olursak bizim başaramayacağımız hiçbir şey olmaz. İşte ben buraya Togg ile geldim. Togg Bursa'nın bir markası.



Bu şehirden daha nice Togg gibi projeler çıkacak. Bu şehir çok farklı bir konuma yükselecek. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da örnek gösterilen bir şehir olacak. İnşallah bunu başaracağız. Bursa'yı Türkiye'ye daha iyi tanıtacağız.