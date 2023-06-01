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Türkiye tarihi bir seçim sürecini geride bıraktı.

Ensonhaber.com YouTube kanalında yayınlanan Gündem Özel programı, seçim süreci gibi sonrasında yaşanan gelişmeleri ve süreç değerlendirmelerini konuklarıyla enine boyuna masaya yatırıyor.

Bu kapsamda CHP listelerinden Muğla milletvekili olarak TBMM'ye giren Gelecek Partili Selçuk Özdağ, konuk olarak katıldığı programda soruları yanıtladı.

Özdağ'a CHP listesinden ve CHP'lilerin oylarıyla TBMM'ye girdikleri yönündeki eleştiriler soruldu.

Kazandıkları vekilliklerin analarının ak sütü kibi hakları olduğunu ve çok çalıştıkalrını belirten Özdağ şöyle konuştu:

"Gelsinler Muğla’da nasıl çalıştığımı görsünler. Bütün arkadaşlarımız her yerde çalıştılar. 10 milletvekili çıktı .



Bu bir afaki değerlendirme.



Sandıkta kimin oyunun kime gittiği belli olmaz efendim. Geçmişte Cumhur İttifakı’nda da benzer bir durum olmuştu.



Bizim burada bu kadar oyumuz sizin şurada bu kadar oyunuz var demek doğru değil.Siyaset somut gerçekler üzerinden değerlendirilmeli.



Biz bu vekillikleri anamızın ak sütü gibi hak ettik. Keşke bu ittifak çok daha önce yapılsaydı. Diğer tarafta AK Parti ve MHP sağ gelenekten geliyor. Bizde ise farklı, bir yanda sağ ve sol gelenekten gelen partiler vardı.



50’li yıllardan bu yana bu alanda bir çatışma kültürü var. Burada birlikte bir yarış yaptık birbirimizi tanıdık. Aleviler Sünniler solcular sağcılar konuşmayı öğreniyor.



Biz zamanında tartışamadık konuşamadık kavga ettik, geldi birileri gençlerin omzuna basarak iktidar oldu."