Sevda Türküsev: Atatürk yaşasaydı bizimle aynı tarafta olurdu

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14 Mayıs seçimine yaklaşık 1 ay kala siyaset gündemi hareketli.

Bu sıcak gündemin nabzını Ensonhaber.com, her akşam 18.00'de YouTube kanalında tutuyor.

İlker Koç'un sunduğu Gündem Özel programına bugün araştırmacı yazar Sevda Türküsev katıldı.

Birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Türküsev'in Atatürk çıkışı ise dikkat çekti.

Muhalif sanat camiasının sürekli Atatürk'ü sahiplenmesine dikkat çeken Türküsev, gerçeklerin farklı olduğunu ileri sürdü.

Atatürk'ün canlanma imkanı olsaydı eğer bugün AK Parti hükümetini destekleyeceğini söyledi.

Türküsev şöyle konuştu:

"Bunlar bu milleti sürekli küçümsüyorlar. Hani bu sanat camiası da Atatürk'ten dem vuruyor. Atatürk, 'Köylü yurdun efendisidir' demiş. Bu sözü hiçbiri kullanmaz ama kendileri "Her şey olabilirsiniz Atatürk olamazsınız..." Doğru!



Keşke Atatürk'ün canlanma imkanı olsa. Yemin ediyorum o da bizimle burada aynı tarafta olurdu.



Bu seçim bakın sadece bizim ülkemizde olan bir seçim değil. Bütün dünya açık açık bunu söylerken, ABD Başkanı kalkıp da 'biz muhalefeti desteklemeliyiz Tayyip Erdoğan gitsin' derken ben milliyetçi bir insan olarak, elin Biden'ına güvenip 6'lı masanın adayına mı oy vereceğim. Vermem!



Ben 15 Temmuz şehitlerinin kanına elimi bulamam. Ben 'cumhuriyeti yeniden inşa edeceğiz' diyen parti ile kol kola girmişlerin adayına oy vermem. Ben o kadar milliyetçiliğimi kaybetmem."