Siir'te liselilerin okul çıkışı kavgasında tekmeler havaya uçuştu Lise öğrencisi iki grubun okul çıkışında tekme ve yumruklu kavgası, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken kavga bir süre sonra durdu.

DHA Siirt'in Kurtalan ilçesinde dün öğle saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İki grup arasında çıkan tartışma da bir anda nabızlar yükseldi. Lise öğrencilerinin 15 Temmuz Demokrasi Parkı önündeki tartışmaları bir anda alevlendi. Tekmeler havada uçuştu Kalabalık grup birbirine acımasızca vurmaya başladı. Öğrenciler tekme ve yumruklarla birbirine saldırırken, çevredekiler ise kavgayı ayırmak için müdahale etti. O anlar kaydedildi Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülenen kavga, bir süre sonra sonlandırıldı.