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Seçimlere 23 gün kala Siyasal İletişimci Ferhat Murat, Ensonhaber Gündem Özel'de İlker Koç ile birlikte siyasetteki mezhep çatışmalarını değerlendirdi.

Muhalefetin oylarının aşağı yönde ilerlediğini vurgulayan Murat, muhalefetin ülkeyi kutuplaştırarak oy oranlarını arttırmaya çalıştığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

AK Parti iktidarı döneminde, özellikle azınlık gruplar ve Aleviler, Ermeniler, hizmet noktasında çok büyük hizmetler aldılar. Son 20 yılda, cumhuriyet kurulduğundan beri ilk defa devlet katında muhatap alındı. Alevi çalıştayları düzenlendi. Gençlerin doğru öğrenmesi adına Alevilik eğitim müfredatına işlendi. Alevi Bektaşi müzesi kuruldu. Dersim katliamı için devlet özür diledi. Bazı üniversitelerde Alevi araştırma merkezleri kuruldu. Madımak oteli müzeleştirildi. Alevilere aynen hac gibi Kerbela ziyaretlerinin önü açıldı. Yurt dışındaki vatandaşlarımız için Diyanet, Alevi dedeleri maaşlarını karşılayarak görevlendirdi. Yurt genelindeki tüm cemevlerinin ihtiyaçları da karşılandı. Bu iktidarın Alevi vatandaşlarımıza yönelik çok ciddi, reform diyebileceğimiz, belki de dile getirilmesi bile çok mümkün olmayan konuları gerçekleştirildiğini düşünüyorum.