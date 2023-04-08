Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belirleniyor
ensonhaber.com

14 Mayıs seçimleri yaklaşıyor.

Türkiye hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için sandık başına gidecek.

Seçime girecek ittifak ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri bugün belli olacak.

Yüksek Kurulu'nda (YSK) pusuladaki sıralama için kura çekilecek.

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.

Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belirleniyor

Listeler 9 Nisan'a kadar teslim edilecek

İttifaklar ve siyasi partiler milletvekili aday listelerine ilişkin çalışmalarını 9 Nisan Pazar gününe kadar tamamlayacak.

Hazırlanan milletvekili aday listeleri saat 17.00'ye kadar YSK'ya teslim edilecek.

Bağımsız milletvekili adaylığı başvurusu için de son gün yine pazar günü olacak.

aynı gün partilerin aday listelerini incelemeye başlayacak.

19 Nisan'da da milletvekili kesin aday listelerini ilan edilecek.

Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi ise 27 Nisan'da başlayacak.

Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belirleniyor