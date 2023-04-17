Süleyman Soylu iftarda Roman vatandaşlarla bir araya geldi İstanbul'da Roman vatandaşlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Roman vatandaşların sorunlarını çözmek için 'Roman Koordinasyon Merkezi' kurulduğunu söyledi.

İHA

Seçime bir aydan az bir süre kala siyasetteki hareketlilik sürerken siyasiler de çalışmalarına devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Şişli'de İçişleri Bakanlığı'nın Romanlar için düzenlediği iftar programına katıldı.

Çok sayıda Roman vatandaşın katıldığı iftar programında konuşan Soylu, "Cumhurbaşkanımızdan bir talimat aldık. Roman vatandaşlarımızın eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmet yardım ve kamu hizmetlerine erişimlerini hızlandırmak için ve bunları kolaylaştırmak için, sosyoekonomik refah seviyelerinin yükseltilmesi için yapılacak faaliyetlerin koordine edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde Roman Koordinasyon Merkezi kurulması talimatını aldık. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Ve bu talimatı derhal yerine getirdik. Yani Roman vatandaşlarımızın sorunlarını çözebilmek için İller İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde bir birim kurduk. Bir genel müdür yardımcımızı bu işte görevlendirdik. Genelgesini hazırladık, çalışma şeklini belirledik.

Sadece bizim bakanlıkla mı sınırlı kaldık? Hayır, tüm bakanlıklardan, bakan yardımcı düzeyinde katılım gösterebilecek. Yılda en az bir kez toplanacak olan Roman Koordinasyon İstişare Kurulunu da kurmuş olduk. Bu kurum en üst düzey kurul olarak görev yapacak. Bunun altında İller İdaresi Genel Müdürümüz başkanlığında üç ayda bir toplanacak olan ve yine her bakanlıktan genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının katılacağı Roman Koordinasyon Merkezi Komisyonu'nu oluşturduk. Recep Tayyip Erdoğan orada talimat verdi, 'Bunu kuracaksınız' diye. Biz lafla peynir gemisi yürütmeyiz. Erdoğan talimat verdi mi yerine gelir" dedi.

"Dünyadan gelip örnek alacaklar"

Bakan Soylu, sözlerini şu cümlelerle bitirdi: