Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na: Türkiye'yi karıştırmaya çalışıyor İstanbul Eyüpsultan'da vatandaşlarla buluşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "Şimdi İstanbul'un başında birisi var. İstanbul'daki işleri iyi yaptı ya. Şimdi Türkiye'yi dolaşıyor, Türkiye'yi karıştırmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

DHA

14 Mayıs'a sayılı günler kala İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti'den İstanbul 2. bölge milletvekili adayı olan Soylu, Eyüpsultan ilçesi Yeşilpınar Mahallesi'nde düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi.

İmamoğlu'na yüklendi: Türkiye'yi karıştırmaya çalışıyor

Burada yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Van mitingini eleştiren Süleyman Soylu, "Şimdi İstanbul'un başında birisi var. İstanbul'daki işleri iyi yaptı ya. Şimdi Türkiye'yi dolaşıyor, Türkiye'yi karıştırmaya çalışıyor. Recep Tayyip Erdoğan, 4 yıllık belediye başkanlığı döneminde benim de hayatıma, herkesin hayatına dokundu. Dokunduğu için onu bu millet güvenilir gördü, itimat edilir gördü, iş yapan gördü, başbakanlığa taşıdı. Yanlış mı söylüyorum? 4 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan kişi ne yaptı? Bana bir şey söyleyin, bir tek şey söyleyin. Ne yaptı? Hayatınızın neresine dokundu. Kendi adamlarına ihale vermekten nereye dokundu başka? Bir tane şey söyleyin. Bu millet inanarak, güvenerek söylediklerine oy verdi. Her 100 söylediğinin 86'sını yapmadı. 10 tanesine kısmen başladı, yalandan dolandan. Geri kalanını da 100 söylediğinden 3-4 puanından bir kısmını yaptı. Onlar zaten yapılabilecek işlerdir. Onların da bir kısmı Erdoğan'ın döneminde başlamıştı" şeklinde konuştu.

"HDP ve PKK bayrakları altında miting yapıp Selo'ya selam gönderiyor bunlar"

Eleştirilerini sürdüren Soylu, şunları söyledi:

'Hiçbir şey yapmadı' demeyelim. Yine bir şey yaptı. Hakkını yemem, yaptı. İstanbul'u spora alıştırdı. Sabahleyin otobüs itiyor İstanbullular. İtiyorlar mı? Başka? Otobüsler yanıyor, bu sefer yürümeye başlıyorlar. Doğru mu? Başka? Bir de Recep Tayyip Erdoğan'ın ona bıraktığı, o metrolardaki yürüyen merdivenler var ya, onlara elektrik dahi veremiyor. Türkiye'nin en beceriksiz adamları, en yalancı adamları, her zaman kaybettirici adamları bunlar. Bunlar gitmişler Van'da HDP ve PKK bayrakları altında miting yapıp Selo'ya selam gönderiyor bunlar. Bunun hesabını soracak mıyız?

İçişleri Bakanı olarak 7 yıldır görev yaptığını belirten Süleyman Soylu, "Allah şahittir. Nerede yattığımızı, nerede kalktığımızı bilmiyoruz. Benim yatağım Kato Dağları oldu. Benim yatağım Gabar Dağları oldu. Benim yatağım Namaz Dağları oldu. Benim yatağım Tendürek Dağları oldu. Hangi dağda üs bölgesi kurmuşsam huzurla yattım. Hangi dağda üst bölgesi kurulmamışsa huzursuz yattım. Çünkü Tayyip Erdoğan bana bir şey söyledi, 'İnlerine gideceksin' dedi. Bu milleti bir daha rahatsız edemeyecekler. Allah şahit her yerde inlerine girdik. Girmeye devam ediyoruz" dedi.