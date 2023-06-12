Tanju Özcan: Genel başkanlık görevinden kaçınmam CHP Genel Başkanlığı'nın en çok İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakışacağını belirten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisinin de böyle bir görevden kaçınmayacağını söyledi.

DHA

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CHP’den 1 yıl süreyle, geçici olarak ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, cezasının bugün saat 17.00 itibariyle sona ereceğini açıkladı.

Özcan, geçici ihraç cezasının sona ermesiyle ilgili “Resmi üyeliğim Yargıtay’a gönderilecek. Benim herhangi bir başvuru yapmama gerek yok. Ayın 13’ünde verilmişti, ayın 12’si itibariyle cezam bitiyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na partimiz genel sekreterliği tarafından yazı yazılacak ve tekrar asil üyelik sıfatını kazanmış olacağım.” dedi.

"İmamoğlu bu görevden kaçmamalıdır"

Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yapılması planlanan kurultayda, değişimden yana olan isimler arasında yer aldığını da açıkladı.

Özcan, kamuoyunda CHP'yi yönetebilecek en güçlü isim olarak Ekrem İmamoğlu'nu gördüğünü ifade ederek, “Gerçekten partiyi düşünen insanlar bu değişimin kaçınılmaz olduğunun farkına vardı. Teker teker açıklamalarıyla bunu kamuoyunun gündemine taşıyorlar. Burada amaç Sayın Genel Başkanı da kırmadan çekilmesini sağlamak.

Bu sadece genel başkan değişimi ile de yeterli kalmamalı. Tüzük değişikliği yapılmalı, parti programı yeniden yazılmalı. Çünkü çok eski bir program. Yeni kadrolarla yola devam edilmeli ve CHP’nin net çizgileri olmalı. Biz altılı masayı toplayarak herkese benzemeye çalıştık ama hiç kimseye benzeyemedik.

Şu an kamuoyunda en güçlü isim Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu bu görevden kaçmamalıdır, ben kaçmayacağını ümit ediyorum. Onun dışında CHP’yi yönetebilecek genç, nitelikli arkadaşlarımız da var." diye konuştu.

"Görev bana düşerse kaçınmam"

Kılıçdaroğlu'nun karşısına kimsenin aday çıkmaması halinde aday olabileceğini belirten Özcan, şöyle devam etti: