Tekirdağ'da koyunlar eve tek dönünce çobana yıldırım çarptığı ortaya çıktı

Tekirdağ'da bir çobana yıldırım çarptı..
Malkara’nın kırsal Deveci Mahallesi'nde çobanlık yapan Şaban Kenar, dün öğleden sonra evine 6 kilometre mesafedeki Çamlık mevkiine hayvanları otlatmaya götürdü.
Bölgede yağmura yakalanan Kenar'ın ıslanmamak için girdiği ağacın altında üzerine yıldırım isabet etti ve yaralandı.
Koyunlar eve tek döndü
Saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından, Kenar'ın otlattığı koyunlar, kendi başlarına eve döndü. Hayvanların başında Kenar'ı göremeyen yakınları, yaptıkları aramadan bir sonuç alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Yıldırım isabet ettiği ortaya çıktı
İhbar üzerine mahalleye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada Şaban Kenar, saat 03.00 sıralarında yıldırım isabet ettiği bölgede yaralı olarak bulundu.
Vücudunda yanıklar oluşan Kenar, kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.