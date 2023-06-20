Tekirdağ'da koyunlar eve tek dönünce çobana yıldırım çarptığı ortaya çıktı Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde koyunlarını otlatırken üzerine yıldırım düşen 51 yaşındaki Şaban Kenar yaralandı. Koyunları eve dönen ve kendisinden haber alınamayan Kenar, jandarmanın yaptığı aramada gece yarısı bulunarak, hastaneye kaldırıldı.

DHA

Tekirdağ'da bir çobana yıldırım çarptı..

Malkara’nın kırsal Deveci Mahallesi'nde çobanlık yapan Şaban Kenar, dün öğleden sonra evine 6 kilometre mesafedeki Çamlık mevkiine hayvanları otlatmaya götürdü.

Bölgede yağmura yakalanan Kenar'ın ıslanmamak için girdiği ağacın altında üzerine yıldırım isabet etti ve yaralandı.

Koyunlar eve tek döndü

Saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından, Kenar'ın otlattığı koyunlar, kendi başlarına eve döndü. Hayvanların başında Kenar'ı göremeyen yakınları, yaptıkları aramadan bir sonuç alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Yıldırım isabet ettiği ortaya çıktı

İhbar üzerine mahalleye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada Şaban Kenar, saat 03.00 sıralarında yıldırım isabet ettiği bölgede yaralı olarak bulundu.

Vücudunda yanıklar oluşan Kenar, kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.