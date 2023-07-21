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Cumhurbaşkanlığı Seçimleri sonrası yenilgilerine bir yenisini daha ekleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kazan kaldıran partililer olmuştu.

Başarısızlıkla sonuçlanan seçim sürecinin ardından Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Menzile yürümekte net olarak kararlıyım. Değişim şarttır" ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu'na değişim konusunda net bir mesaj verdi ve 'iktidar için değişim' temalı bir internet sitesi kurdu.

Bu gelişmeler yaşanırken sosyal medyada yayılan bir video bomba etkisi yarattı.

Kılıçdaroğlu'nu devirmeyi kafasına koyan İmamoğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen online toplantının görüntüleri ifşa oldu.

Görüntülerde CHP'nin önemli isimleri ve bazı Parti Meclisi üyelerinin Kılıçdaroğlu'na karşı net bir şekilde harekete geçtiği görüldü.

CNN Türk'te Fulya Öztürk'ün konuğu olan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun gerçekleştirdiği toplantı hakkında, "Bu kadar büyük bir kente arkanızı dönüp başka bir yere giderseniz İstanbul'u başka bir alana taşımış olursunuz. İmamoğlu'nun İstanbul diye bir gündemi yoktur. İBB Başkanı, İstanbullulara hesap vermeden kaçmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Göksu, şunları söyledi:

Şimdi şu soruyu sorayım. Yaklaşık beş yıla yaklaşıyor görev süresi. İlk iki yıla bakacak olursak algı ve manipülasyon ile geçti. Ne dedi ilk iki yılda? Araçlardan bahsetti, sergiler açtı ama sergiye kendisi gitmedi. Sonraki iki yıl da Cumhurbaşkanı adayı olma hayaliyle geçti. Sonra son bir yıl CHP Genel Başkanı olma hayali ile geçiyor. Ben soruyorum, şu beş yılda İstanbul nerede?



Bu tartışmanın bizi ilgilendiren bir yanı var. İstanbul gibi medeniyet hazinesi bir yerin sorumluluğunu üstlenmişseniz, o zaman objeyi ona göre değerlendirmek zorundasınız. Her gün 98 bin 100 araç İstanbul'un dışından İstanbul'a giriyor. Bu araçların sürdürülebilir hızının sağlanması için İstanbul'da bir günde 33 milyon yolculuk yapılıyor. Sadece 7.5 milyon toplu taşımada yolculuk yapılıyor. Bu kadar büyük bir kente siz arkanızı dönüp başka bir yere giderseniz İstanbul'u başka bir alana taşımız olursunuz. İmamoğlu'nun İstanbul diye bir gündemi yoktur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbullulara başarısızlığının hesabını vermeden kaçmak istiyor.