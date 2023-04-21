Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 4 Mayıs buluşmasını hatırlattı Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ramazan Bayramı mesajını Samsun'dan verdi.

DHA

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun'un aslında üretken bir il olduğunu ancak bu konuda bir merkez de olabileceğini değerlendirdi.

AK Parti Samsun İl Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda, bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Törene mevcut milletvekilleri, milletvekili adayları, belediye başkanları ve teşkilat mensupları katılım sağladı.

Bakan Muş da burada yaptığı konuşmasında Samsun'un üretimin ve ticaretin merkezi olacağını belirtti.

"Samsunlu hemşehrilerimizi 4 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızla buluşmak üzere davet ediyorum"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, törende yaptığı konuşmada, katılımcılara şöyle seslendi: