Ticaret Bakanlığı'ndan CHP'li Volkan Demir'e yanıt Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Uysan, İsrail ile ticaretin sürdüğünü savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir'i iftira ile suçlayarak, Türkiye'nin gümrüklerinin 2 Mayıs 2024'ten beri İsrail ile ticarete kapalı olduğunu belirtti.

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin Filistin'e destek amacıyla İsrail ile tüm ticari ilişkilerini resmen durdurmasına rağmen, muhalefette bazı mecralardan yanıltıcı söylemler gelmeye devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir’in "Bakanlığın Türkiye’den İsrail’e herhangi bir ihracat yapılmadığı" açıklamasının gerçeği yansıtmadığı iddiasına sert yanıt verdi.

Uysan, Volkan Demir’in, İsrail İstatistik Enstitüsü'nün verilerine dayanarak Türkiye’den 2024 Haziran ve Temmuz aylarında sırasıyla 60 ve 70 milyon dolarlık ithalat yapıldığına ilişkin açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

"İSRAİL İLE TİCARETİ DURDURAN TEK ÜLKEYİZ"

Türkiye’nin, İsrail ile ticareti tamamen durduran tek ülke olduğunu vurgulayan Uysan, Demir’in açıklamalarını "mesnetsiz" olarak nitelendirdi ve Filistin davasıyla ilişkilendirilmesinin gerçek dışı olduğunu belirtti.

Uysan ayrıca, Demir’in açıklamalarında Türkiye’nin resmi dış ticaret verileri yerine, İsrail’in dezenformasyon amaçlı verilerinin kullanılmasını eleştirerek,

Bu açıklamalar, Türkiye’nin Filistin’e verdiği desteği ve bu konudaki duruşunu hedef almaktadır. Türkiye, Filistin davası için onurlu bir politika izlerken, bu tür çarpıtma girişimlerinin asıl hedefi, Filistinlilere sağlanan desteği baltalamaktır

dedi.

Uysan, İsrail makamlarının sosyal medya paylaşımlarında bu tür açıklamalara övgüyle yer verdiğini de belirterek, bu kampanyaların Filistin halkının yararına olmadığını ifade etti.

"YALANLARIN AMACI, FİLİSTİNLİLERİN İHTİYAÇLARINI DAHİ ENGELLEMEKTİR"

Türkiye Cumhuriyeti, hükümeti ve halkıyla topyekün Filistin’in yanında olduğunu bildiren Uysan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’nin gümrük sistemi kısmen 9 Nisan 2024’te, tamamıyla 2 Mayıs 2024’ten beri ihracat ve ithalatta İsrail’e kapalıdır. Açıkladığımız gibi, sadece Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığının uygunluk verdiği, Filistinlilere ulaştırılan ve Filistinli mazlumların ihtiyacı olan ürünler, bu uygunluk sonrası varış yeri Filistin olmak şartıyla sevk edilebilmektedir. Hal böyleyken, bu yalan ve iftira korosunun amacı, Türkiye’nin tüm dünya ülkelerine yaptığı ihracatı bile sabote etmek, İsrail çıkarlarına hizmet etmek ve Filistinli mazlumların ihtiyacı olan ürünleri dahi temin etme süreçlerine zarar vermektir. Bu konuda Ticaret Bakanlığımız gerekli açıklamayı iki gün önce yapmıştır.