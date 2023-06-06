TİP'in TBMM Başkanlığı için adayı belli oldu
DHA

14 Mayıs seçimi ile dağılımı belli olan TBMM'de 28. Dönem başladı.

Yemin töreninin geride kaldığı süreçte geçici başkanlık görevini, Meclis'in en yaşlı üyesi olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yürütüyor.

yakın zamanda yeni başkanını da seçerek yeni dönemin sorunlarına eğilecek.

AK Parti, bu kapsamda İstanbul Milletvekili ve Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'u yaptı.

TİP'in adayı belli oldu

Süreç devam ederken TİP'in adayı da belli oldu.

TİP, Gezi Davası yargılamasında 18 yıl hapis cezası alan ve Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan avukat Şerafettin Can Atalay'ı TBMM Başkanlığı için aday gösterdi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Atalay'ın adaylığına ilişkin dilekçeyi TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.