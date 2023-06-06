TİP'in TBMM Başkanlığı için adayı belli oldu Türkiye İşçi Partisi (TİP), 28'inci Dönem Meclis Başkanlığı için cezaevindeki Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ı aday gösterdi.

DHA 14 Mayıs seçimi ile dağılımı belli olan TBMM'de 28. Dönem başladı. Yemin töreninin geride kaldığı süreçte geçici başkanlık görevini, Meclis'in en yaşlı üyesi olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yürütüyor. TBMM yakın zamanda yeni başkanını da seçerek yeni dönemin sorunlarına eğilecek. AK Parti, bu kapsamda İstanbul Milletvekili ve Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'u aday yaptı. TİP'in adayı belli oldu Süreç devam ederken TİP'in adayı da belli oldu. TİP, Gezi Davası yargılamasında 18 yıl hapis cezası alan ve Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan avukat Şerafettin Can Atalay'ı TBMM Başkanlığı için aday gösterdi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Atalay'ın adaylığına ilişkin dilekçeyi TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.