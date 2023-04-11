Togg ile trafiğe çıkan Mehmet Muharrem Kasapoğlu vatandaşlarla fotoğraf çektirdi Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u teslim alan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştirdi. Kasapoğlu'na vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

AA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye'nin babayiğitleri' şeklinde nitelediği Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu yerli ve milli otomobil Togg'u banttan indirdi. Yollara çıkan ve ilki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilen Togg, bakanlıklara da teslim edildi. Bakan Kasapoğlu trafiğe çıktı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Togg'u kullanırken kaydedilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Makam aracı Togg ile ilk kez trafiğe çıkan Bakan Kasapoğlu, Ankara Bahçelievler'e kadar aracı kullandı. Türkiye'nin yerli ve milli otomobiliyle ilk sürüşünü gerçekleştiren Kasapoğlu'na vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Togg'u yakından inceleyenlere, "Beğendiniz mi?" diye soran Bakan Kasapoğlu, otomobilin millete ve ülkeye hayırlı uğurlu olmasını diledi. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, daha sonra Togg'un önünde vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Gözden Kaçmasın Togg'u teslim alan bakanlar ilk deneyimlerini yaşadı Haberin Detayları