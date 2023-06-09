Trafik kazası geçiren AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu yaralandı Afyonkarahisar'da trafik kazası geçiren AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

AA

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde trafik kazası geçirdi.

Alınan bilgiye göre sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen büyükbaş hayvan yüklü tır, Afyonkarahisar-Uşak karayolu Çalışlar köyü yakınlarında devrilerek yanmaya başladı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Devrilen tırdaki büyükbaş hayvanlardan bir kısmı kara yoluna dağıldı.

Yenişehirlioğlu'nun bulunduğu araç büyükbaş hayvana çarptı

Ünal Özdemir (53) idaresindeki otomobil, karayolunun yaklaşık 5 kilometre gerisindeki Karacaören kavşağında önüne çıkan büyükbaş hayvana çarptı.

Kazada otomobilde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (61) ve oğlu Muhammed Talha Yenişehirlioğlu (26) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan Yenişehirlioğlu ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazalar nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Afyonkarahisar-Uşak karayolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.