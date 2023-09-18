Tunç Soyer, 'İzmir'de CHP kesin kazanır' algısını kabul etmedi

CHP kurultay sürecine girdi...
Mayıs seçimleri sonrasında başlayan değişim rüzgarını arkasına alan 'değişimciler' il kongrelerinde yarışa başladı.
Bu değişim çıkışına yüzeysel de olsa destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İzmir'de bir dönem daha başkanlık yapma isteğini açıkladı.
Genel Merkez'den henüz bir açıklama ile destek alamayan Soyer, Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in sorularını yanıtladı.
"Değişim mutlaka gerçekleşecek"
Birçok konuda değerlendirmede bulunan Soyer, değişimin mutlaka yaşanacağını belirterek, "Değişim, bir gebelik yaşıyor, doğum olacak. Şu an değişim, kişiler üzerinden yaşanıyor. Telaş edilecek bir şey yok. Taşlar yerine oturur ve o büyük dönüşüm mutlaka gerçekleşir.” dedi.
"İzmir'de CHP odun koysa kazanır mı?"
Soyer'e 'İzmir'de CHP kimi aday yaparsa yapsın kazanır' genel kabulü de soruldu.
Geçtiğimiz günlerde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de dikkat çekerek tepki gösterdiği bu algıyı Soyer kabul etmedi.
İzmir seçmeninin düşünülenin aksiye bağnazca oy kullanmadığını söyledi.
"İzmir’de CHP kesin kazanır algısı var. Bu doğru mu?" sorusuna Soyer şöyle cevap verdi:
Bir kere bu İzmirli'ye haksızlık. İzmir öyle ne olursa olsun bağnazca oy kullanan bir şehir değil. İzmirliler tam tersine çok ince eler sık dokur, eleştirel bakar, çok ciddi kritik eder. Kısacası öyle bir durum yok. O nedenle de asla rehavete düşüp, gevşeyecek bir noktada değiliz.