Tunç Soyer, 'İzmir'de CHP kesin kazanır' algısını kabul etmedi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'nin İzmir'de kimi aday gösterse kazanacağı yönündeki algının doğru olmadığını, İzmir seçmeninin hiçbir zaman bağnazca oy kullanmadığını söyledi.

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CHP kurultay sürecine girdi...

Mayıs seçimleri sonrasında başlayan değişim rüzgarını arkasına alan 'değişimciler' il kongrelerinde yarışa başladı.

Bu değişim çıkışına yüzeysel de olsa destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İzmir'de bir dönem daha başkanlık yapma isteğini açıkladı.

Genel Merkez'den henüz bir açıklama ile destek alamayan Soyer, Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in sorularını yanıtladı.

"Değişim mutlaka gerçekleşecek"

Birçok konuda değerlendirmede bulunan Soyer, değişimin mutlaka yaşanacağını belirterek, "Değişim, bir gebelik yaşıyor, doğum olacak. Şu an değişim, kişiler üzerinden yaşanıyor. Telaş edilecek bir şey yok. Taşlar yerine oturur ve o büyük dönüşüm mutlaka gerçekleşir.” dedi.

"İzmir'de CHP odun koysa kazanır mı?"

Soyer'e 'İzmir'de CHP kimi aday yaparsa yapsın kazanır' genel kabulü de soruldu.

Geçtiğimiz günlerde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de dikkat çekerek tepki gösterdiği bu algıyı Soyer kabul etmedi.

İzmir seçmeninin düşünülenin aksiye bağnazca oy kullanmadığını söyledi.

"İzmir’de CHP kesin kazanır algısı var. Bu doğru mu?" sorusuna Soyer şöyle cevap verdi: