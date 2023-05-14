Türkiye düşmanı Kati Piri'den Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek Yer aldığı her platformda Türkiye düşmanlığını gizlemeyen Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye Raportörü Kati Piri, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımında bulundu.

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Türkiye, kaderini belirleyecek seçimler için sandık başında...

5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 191 binden fazla sandık kuruldu.

60 milyon 697 bin 843 seçmenin oy kullanma hakkı var.

Tüm dünya için büyük bir önem arz eden seçimler ABD ve Avrupa'da da ilgiyle takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlıklarını her fırsatta açıkça dile getirenler Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmayı sürdürüyor.

Bu kervana son olarak Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü Kati Piri de katıldı.

Kılıçdaroğlu'na başarı diledi

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Piri, Kılıçdaroğlu'na başarı dilediği paylaşıma, "Türkiye için çok önemli bir gün, bol şans Kılıçdaroğlu, haydi Türkiye" notunu düştü.

Erdoğan düşmanlığıyla tanınıyor

Terör suçlarından tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve firari Can Dündar'ın yakın dostu olarak bilinen Kati Piri, Türkiye'deki gelişmelere ilişkin skandal açıklamalarıyla biliniyor.

Her fırsatta Erdoğan'a açıkça nefret kusan Piri, "Brüksel, Erdoğan'ı zayıflatmak için ekonomik gücünü kullanmaya isteksiz olduğunu gösterdi. Avrupa Birliği liderleri alternatifinin olmadığını düşünüyor" demiş, Gezi Parkı davasında verilen kararlar üzerinden Türk yargısını ve Erdoğan'ı hedef alarak, "Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden atılma vakti geldi" ifadelerini kullanmıştı.