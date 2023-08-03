Türkiye ve Mısır arasında sanayide iş birliği kararı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmed Samir Saleh ile kapsayıcı bir sanayi iş birliği anlaşması hazırlıklarına başlanması kararı aldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin Mısır ile normalleşme sürecinde bir adım daha atıldı. İki ülke arasında sanayi iş birliğini derinleştirmek adına ilgili bakanlar bir araya geldi.

Bakan Kacır, Mısırlı mevkidaşını ağırladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakanlıkta Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Saleh ile beraberindeki heyeti ağırladı.

Kritik teknolojiden Ar-Ge'ye birçok alanda iş birliği çağrısı

Kacır, görüşmede, iki ülke arasında sanayi, kritik teknolojiler, Ar-Ge, yatırımlar ve girişimcilik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

"İki ülke, birbirini tamamlayıcı fırsatlara sahip"

Türkiye ve Mısır'ın son dönemde karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirebilmesi adına olumlu gelişmeler yaşandığına işaret eden Kacır, iki ülkenin birbirini tamamlayıcı fırsatlara sahip olmasının önemli olduğunu ifade etti.

"Ortak planlar yapabiliriz"

Kacır, sanayi yatırımlarının değer zincirlerinde ortak planlar yapılabileceğini ve böylece arz güvenliği ile ihracat potansiyeli konusunda ortak fayda oluşturulacağını belirtti.

Saleh: "Mısır, Türk yatırımcılara gerekli kolaylıkları sağlayacak"

Saleh de karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi için bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki işbirliklerini daha da ileri götürmek için çalışacaklarını, Türk yatırımcıların karşılaştıkları zorlukların giderilmesine ilişkin Mısır'ın gerekli kolaylıkları sağlayacağını bildirdi.

Ayrıca iki bakan, ortak ve kapsayıcı bir sanayi iş birliği anlaşması hazırlıklarına başlama kararı aldı.