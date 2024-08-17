Türkiye'den yangınla mücadelede desteklerinden dolayı Azerbaycan'a teşekkür
Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde orman yangınlarıyla mücadelede Azerbaycan'ın her türlü desteği vermeye hazır olduğunu, bu çerçevede bir söndürme uçağının Türkiye'deki çalışmalara katılması için talimat verdiğini bildirmişti.

Erdoğan da Azerbaycan halkının desteğine teşekkür ederek ile Azerbaycan kardeşliğinin böylesi günlerde daha da perçinlendiğini ifade etmişti.

Bakanlıktan paylaşım

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Azerbaycan'a teşekkür paylaşımı yapıldı.

Paylaşımda, "Ülkemiz genelindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına verdiği değerli destek için can Azerbaycan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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