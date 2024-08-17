Türkiye'den yangınla mücadelede desteklerinden dolayı Azerbaycan'a teşekkür Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin birçok yerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına verdiği destek dolayısıyla Azerbaycan'a teşekkür mesajı paylaştı.

Haber Merkezi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde orman yangınlarıyla mücadelede Azerbaycan'ın her türlü desteği vermeye hazır olduğunu, bu çerçevede bir yangın söndürme uçağının Türkiye'deki çalışmalara katılması için talimat verdiğini bildirmişti.

Erdoğan da Azerbaycan halkının desteğine teşekkür ederek Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin böylesi günlerde daha da perçinlendiğini ifade etmişti.

Bakanlıktan paylaşım

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Azerbaycan'a teşekkür paylaşımı yapıldı.

Paylaşımda, "Ülkemiz genelindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına verdiği değerli destek için can Azerbaycan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.