ensonhaber.com

Ensonhaber Gündem Özel Programı'nda İlker Koç ve Sevda Türküsev'in konuğu, HDP'li siyasetçi Ufuk Uras'tı.

Ufuk Uras, "Helalleşeceğiz" sloganıyla yola çıkan Millet İttifakı ve HDP'nin cumhurbaşkanı adayı, CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yanlış politikalarla kutuplaşmanın adresi olduğunu söyledi.

Ufuk Uras'ın açıklamaları şöyle:

Kemal Bey'in kalıcı olduğunu düşünmüyorum, zaten kendisi de bunu ifade etti. Kemal Bey'deki esas problem, kutuplaşmaya karşı helalleşmeyi savunup, kutuplaşmanın neredeyse adresi olan cumhuriyet mitinglerini yapan, ya da Zafer Partisi gibi sığınmacı karşıtlarıyla yan yana gelmesi. Bu büyük bir hata. Nasrettin Hoca fıkralarındaki gibi sen de haklısın demek.. İki farklı politik eğilimi bir arada savunmak mümkün değil.