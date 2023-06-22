Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu ile İçişleri Bakanlığı konusunda anlaştık İkinci tur seçiminden önce muhalefete desteğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile İçişleri Bakanlığı konusunda anlaştığını fakat, bunun açıklanmaması için 6'lı masanın Kılıçdaroğlu'na baskı yaptığını söyledi.

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Tarihi seçimler AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle tamamlansa da tartışmalar muhalif cephede devam ediyor.

Kaybeden muhalefette suçlu arayışlarında son sorumlu 6'lı masa oldu.

FOX TV'de Ezgi Gözeger Özmemiş'in sunduğu Çalar Saat programına katılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

"Seçimden önce Kılıçdaroğlu ile İçişleri Bakanlığı için anlaştık"

Özdağ, ikinci turda CHP ile protokol imzaladıklarını ve Kemal Kılıçdaroğlu ile İçişleri Bakanlığı konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Bu anlaşmanın açıklanmaması için Kılıçdaroğlu'na 6'lı masadan ağır bir baskı yapıldığını söyleyen Özdağ, şöyle konuştu: