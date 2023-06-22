Tarihi seçimler AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle tamamlansa da tartışmalar muhalif cephede devam ediyor.
Kaybeden muhalefette suçlu arayışlarında son sorumlu 6'lı masa oldu.
FOX TV'de Ezgi Gözeger Özmemiş'in sunduğu Çalar Saat programına katılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim sonuçlarını değerlendirdi.
"Seçimden önce Kılıçdaroğlu ile İçişleri Bakanlığı için anlaştık"
Özdağ, ikinci turda CHP ile protokol imzaladıklarını ve Kemal Kılıçdaroğlu ile İçişleri Bakanlığı konusunda anlaştıklarını açıkladı.
Bu anlaşmanın açıklanmaması için Kılıçdaroğlu'na 6'lı masadan ağır bir baskı yapıldığını söyleyen Özdağ, şöyle konuştu:
"Biz Sinan Bey’i aday göstermeseydik Erdoğan kazanıyordu. İkinci tura kalmasını sağlayan bizim siyasetimiz oldu.
Ambargolara rağmen iyi oy aldık. CHP’ye bir protokol sunduk ve CHP bu protokolü imzaladı. Türkiye bununla rahatladı. Bu protokolden sonra 6’lı masadakiler benim önümü kapatmasalardı, elimi tutmasalardı bu seçimi kazanma şansımız vardı.
Biz Sayın Kılıçdaroğlu ile İçişleri Bakanlığı konusunda anlaştık. Ama 6’lı masa benim İçişleri Bakanı olacağım hususunun açıklanmasına dair Kemal Bey’e çok ağır baskı yaptı. Sanki seçimi kazanmak istemiyorlar."