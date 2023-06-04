Vahit Kirişçi: Yeni kabine hayırlı, uğurlu olsun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından Vahit Kirişçi, tebrik paylaşımında bulundu.

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14-28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkan AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönem için harekete geçti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı ülke liderlerinin de katıldığı görkemli törende yeni dönem için önemli mesajlar verdi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, Çankaya Köşkü'ne geçerek 5 yıllık yeni dönemde kabinesinde görev verdiği isimleri açıkladı.

Vahit Kirişçi: Yeni kabine hayırlı, uğurlu olsun

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin yeni kabinesinin hayırlı, uğurlu olmasını dileyerek şu ifadeleri kullandı:

Ülkemize ve aziz milletimize hizmet etme onurunu bizlere takdir eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Tarım ve Orman Bakanı görevine getirilen çalışma arkadaşım sayın İbrahim Yumaklı'yı tebrik ediyor, yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim ülkemize ve aziz milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin inşallah.