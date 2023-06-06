Vecdet Öz, muhalefeti eleştirdiği paylaşımında düzeltme yaptı 2. tur öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklayan Adalet Partisi Genel başkanı Vecdet Öz, muhalefeti eleştirdiği paylaşımını değiştirerek AK Parti'yi hedef aldı.

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Türkiye seçimini yaptı.

Seçmen, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam dedi.

Muhalefette ise tam bir deprem yaşanıyor.

CHP ve İyi Parti'de kurultay yolu açılırken Kemal Kılıçdaroğlu'na ise seçimden önce destek veren tüm kesimler sırt çeviriyor.

Son eleştiriyi yapan, 2. tur seçiminden önce destek açıklayan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz oldu.

Paylaşımını değiştirdi

Öz, Twitter'dan yaptığı paylaşımla muhalefeti hedef alırken kısa bir süre sonra paylaşımında düzeltme yaptı.

"Olanların nedeni iktidar değil basiretsiz muhalefettir." ifadesini silen Öz, bunun yerine "AK Parti'nin teslim aldığı iktidar değil kendi enkazıdır ve en geç bir yıl içinde altında kalacaktır! Bu demektir ki erken bir seçim yoldadır." ifadelerini kullandı.