Vedat Bilgin: Türk milletine hizmet edecek yeni kabinemize başarılar dilerim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından Vedat Bilgin, tebrik paylaşımında bulundu.

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14-28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkan AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönem için harekete geçti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı ülke liderlerinin de katıldığı görkemli törende yeni dönem için önemli mesajlar verdi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, Çankaya Köşkü'ne geçerek 5 yıllık yeni dönemde kabinesinde görev verdiği isimleri açıkladı.

Vedat Bilgin: Türk milletine hizmet edecek yeni kabinemize başarılar dilerim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesinde görev yapma onuruna nail olduğumuz ve yüce mecliste hizmete devam edeceğimiz için Allah'a hamd olsun. Türk milletine hizmet edecek yeni kabinemizi tebrik eder, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde nice güzel işlerde başarılar dilerim" paylaşımında bulundu.