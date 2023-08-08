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İlker Koç'un moderatörlüğündeki Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınına katılan gazeteci Yakup Köse, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul dışında Türkiye'nin her yerinde gezmekten başka bir şey yapmadığına vurgu yaparak şunları söyledi:

CHP'nin gerçekten vatandaşa hizmet etmek gibi bir pozisyonu hiç olmadı. Hayat tarzları bizi ilgilendirmiyor ama, bu adamların hayatlarına baktığınızda, saat 8'de kalkarlar, halk tabiriyle bir yerde demlenirler. Gece 2-3'te uyurlar, 10-11 gibi uyanırlar, 1-2 gibi afyonları patlar, akşam 6 gibi de paydos ederler. Sabahın seherinde kalkmayan adamdan bir şey beklemeyin. Bunu Anadolu insanı biliyor.