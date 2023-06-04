Yeni bakanlardan ilk mesajlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni üyelerinden yeni görevleri için teşekkür paylaşımları geldi.

AA

Seçimlerinden zaferle çıkan AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönem için harekete geçti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı ülke liderlerinin de katıldığı görkemli törende yeni dönem için birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Erdoğan, daha sonra Çankaya Köşkü'ne geçerek 5 yıllık yeni dönemde kabinesinde görev verdiği isimleri açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni üyeleri yeni görevleri için sosyal medya hesaplarından teşekkür paylaşımında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Ali Yerlikaya, teşekkür paylaşımında bulundu.

İstanbul Valisi olarak görev yaparken İçişleri Bakanı olarak atanan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

26 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığım İstanbulumuza 4 yıl 8 ay hizmet etme şerefine nail oldum. Bu akşam Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın yüksek tensipleriyle İçişleri Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım. Sayın Cumhurbaşkanımıza tensip ve takdirleri için şükranlarımı arz ediyorum.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, millete hizmet yolunda çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanmasının ardından Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanlığı Kabinemizin ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Yüzyılı kabinesinde Adalet Bakanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Milletimize hizmet yolunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görevine devam edecek olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Görevimin bu döneminde de aziz milletimize hizmeti hayatımın en üstün amacı bileceğim. Sorumluluğum, milletimiz kadar büyüktür" ifadesini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmede bulundu:

Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri üzerine yeni kabinede Sağlık Bakanı görevini üstlenmiş bulunuyorum. Güveni için kendilerine teşekkür ederim. Görevimin bu döneminde de aziz milletimize hizmeti hayatımın en üstün amacı bileceğim. Sorumluluğum, milletimiz kadar büyüktür.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görevine devam edecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu güvene layık olmak üzere ülke ve millet için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmede bulundu:

Yeni kabinemiz hayırlı olsun. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesinde bakanlık görevini yeniden şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gönülden teşekkür ediyorum. Bu güvene layık olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle zor bir görevin kendisine tevdi edildiğine işaret ederek şunları kaydetti:

Kısa bir ayrılıktan sonra yeniden eğitim camiamızla birlikte çalışma imkanı bulacağız. İnşallah başta öğretmenlerimiz olmak üzere idarecilerimiz, idari personelimiz, özel öğretim kurumlarımız, öğrencilerimiz, velilerimiz ve diğer paydaşlarımızla birlikte yeni Türkiye Yüzyılı'nın inşası için el ele, gönül gönüle çalışacağız. Şahsıma yönelik güven ve desteğini her daim hissettiğim Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bir kez daha şükranlarımı sunarım. Allah yardımcımız olsun.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Yüzyılı'nın başladığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Takım çalışması ile hayallerimizi gerçekleştirmek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yakın yol arkadaşı olduk. Yolumuz şimdi daha zorlu, yükümüz daha ağır. Ancak irademiz daha kuvvetli, azmimiz daha fazla ve ülke olarak kaybedeni olmayan bir zaferle, Allah'ın izniyle daha güçlüyüz. Beni öncelikle Karayolları Genel Müdürlüğü, şimdi de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim ülkemize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilen Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ülke ve millette hayırlı olması temennisinde bulundu.

Görevi üstlenen bakanlara başarılar dileyen Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı kabinesinde cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Çeşitli kanallarla tebriklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum. Millete hizmet yolunda Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.